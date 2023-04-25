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В ОП РФ предложили упростить работу с детьми и больными самозанятым

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Самозанятым необходимо расширить возможности работы в образовании и соцобслуживании — с такой инициативой выступили в Общественной палате РФ.

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Сейчас самозанятые могут быть воспитателями, нянями, сиделками только в тех случаях, когда речь идет о частном, а не государственном финансировании их услуг. Чтобы изменить эту ситуацию, их надо включить в число субъектов образовательной деятельности и поставщиков социальных услуг, говорится в письме членов комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей в правительство РФ.

По данным Федеральной налоговой службы, в прошлом году число оформивших самозанятость россиян, превысило 6,56 млн человек, что в 1,7 раза больше, чем было в конце 2021 года. Динамика свидетельствует, что люди стремятся вывести деятельность из тени, готовы платить налоги, отметил председатель комиссии ОП РФ Сергей Рыбальченко.

«В то же время, сейчас в сфере образования и соцобслуживания они могут оказывать свои услуги только на частном рынке, без государственной поддержки. Дело в том, что действующее законодательство в этих сферах было принято еще до появления статуса самозанятого», — пояснил он «Известиям».

При этом деятельность самозанятых в большинстве случаев практически ничем не отличается от работы индивидуальных предпринимателей, добавил он. Однако если ИП могут работать в образовательной и социальной сферах, рассчитывая на государственную поддержку, то самозанятые — нет, так как не указаны в законе.

Например, существующие в некоторых регионах сертификаты дошкольника, выдаваемые родителям государством, нельзя потратить на услуги самозанятого, даже если это сертифицированная няня. Общественники предлагают внести изменения, касающиеся самозанятых в статьи законов «Об образовании в РФ» и «Об основах социального обслуживания граждан».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

В помощь няне: самозанятым могут упростить работу с детьми и больными

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