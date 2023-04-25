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В Москве начали продавать апартаменты площадью 4,8 кв. м

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В Москве появились в продаже апартаменты рекордно малой площади — всего 4,8 кв. м, об этом «Известиям» сообщили аналитики.

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В апарт-комплексе в Даниловском районе можно приобрести студии такого метража за 2,814 млн рублей, рассказала управляющий партнер Dombook, основатель «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова.

«Такие помещения не имеют статус жилья, но часто их используют вместо квартиры, а также под бизнес», — сказала она.

Ранее минимальная площадь апартаментов составляла 8,8 кв. м. В этом же комплексе можно купить помещения площадью 6,2 кв. м (3,466 млн рублей), 7,4 кв. м (4,069 млн), 8,2 кв. м (4,263 млн) и другие.

«На протяжении последних нескольких лет мы видим постоянную тенденцию к уменьшению площади квартир и апартаментов на первичном рынке, причем это касается и тех, которые строятся с нуля, и тех, которые появляются после редевелопмента», — сказала Ирина Доброхотова.

При этом минимальная площадь квартир, которые имеют статус жилья, ограничена 18 кв. м. Но апартаментов это не касается.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Спальный метр: в Москве появились апартаменты площадью 4,8 квадрата

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