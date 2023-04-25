Телеканал CNN уволил ведущего Дона Лемона после 17 лет работы. Об этом журналист написал 24 апреля в своем Twitter-аккаунте.

«Мой агент сегодня утром проинформировал меня, что меня уволили с CNN. Я оглушен. После 17 лет работы на CNN я бы ожидал, что у кого-то в руководстве хватит порядочности, чтобы мне прямо об этом сообщить», — написал Лемон.

Как сообщила газета New York Post, последние месяцы работы Лемона на CNN были омрачены серией громких скандалов. Осенью его убрали из прайм-тайма. В последнее время он вел утренний эфир. В феврале Лемон оказался в центре скандала после того, как публично заявил, что 51-летняя кандидатка в президенты США Никки Хейли «прошла пору расцвета». Позже ведущий извинился.

Источники издания сообщили, что не было конкретного инцидента, который заставил бы CNN уволить Лемона. Однако руководство CNN увидело, что вспышки гнева и скандальное поведение Лемона не «улучшаются» и являются частью «образа».

Ранее в этот день телеведущий Такер Карлсон, критиковавший президента США Джо Байдена, покинул телеканал Fox News. Отмечается, что его последняя программа состоялась в пятницу, 21 апреля. О причинах увольнения ведущего и его дальнейших планах не сообщается.