Загоревшийся после вылета из Катманду самолет Fly Dubai приземлился в Дубае

Самолет авиакомпании Fly Dubai, у которого после вылета из Катманду загорелся двигатель, приземлился в аэропорту Дубая. Об этом 24 апреля сообщили в пресс-службе авиакомпании ТАСС.

«Самолет Fly Dubai, выполнявший рейс FZ 576 из аэропорта Катманду, благополучно приземлился в международном аэропорту Дубая в 00:11 по местному времени (23:11 мск. — Ред.), после того как воздушное судно столкнулось с птицей при взлете», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день представитель Fly Dubai заявил, что самолет в Катманду столкнулся с птицей. По его словам, он продолжил полет после «выполнения стандартной процедуры».

В этот день поступили сообщения о возгорании самолета при взлете из аэропорта столицы Непала, воздушное судно пыталось совершить посадку. Позднее управление гражданской авиации Непала заявило, что ЧП нет, а самолет летит по расписанию в Дубай.