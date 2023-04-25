Минобороны рассказало о подвигах российских военнослужащих в ходе СВО

Минобороны России 25 апреля сообщило о новых героических поступках российских военных, которые рискуют жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции по защите гражданского населения Донбасса.

В оборонном ведомстве отметили профессионализм и смелость командира отделения огнеметного взвода роты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты воздушно-десантного подразделения гвардии младшего сержанта Никиты Белова, который выполняет задачи по поражению закрытых огневых точек, выводу из строя легкобронированной и автомобильной техники украинских боевиков. Удерживая оборону на одном из направлений, украинские националисты оборудовали укрепления с долговременными огневыми точками, бронетехникой и артиллерийскими средствами и оказывали ожесточенное сопротивление подразделениям российского десанта.

Продвигаясь в составе батальонной тактической группы вглубь обороны боевиков на своем направлении атаки, Белов обнаружил хорошо замаскированную позицию, на которой боевая машина пехоты националистов вела огонь по российским подразделениям. Подобравшись на минимальную дистанцию к укреплению противника, укрывшись в воронке от снаряда и заняв удобную, гвардии младший сержант огнем из реактивного пехотного огнемета «Шмель» уничтожил БМП, которая угрожала наступающему российскому подразделению. Продвигаясь вглубь опорного пункта националистов, Никита Белов своевременно обнаруживал огневые точки и личный состав противника, выдавал целеуказания и корректировал огонь своих сослуживцев.

В результате был нанесен значительный ущерб силам националистов, прорвана оборона и захвачен опорный пункт.

Командир отделения огнеметного взвода роты РХБ защиты гвардии рядовой Дмитрий Караблин, продолжили в Минобороны, выполнял боевую задачу по охране вооружения и военной техники на позиции своего подразделения. Патрулируя местность, он обнаружил подозрительный легковой автомобиль без регистрационных номеров и знаков отличия, двигавшийся в направлении позиций российских войск. Из автомобиля вышли четыре человека в форме российских военнослужащих и стали вести наблюдение за прилегающей местностью.

Гвардии рядовой Дмитрий Караблин уточнил информацию по поводу возможного нахождения в данном районе российских военных, после чего получил приказ о задержании неустановленных лиц. Скрытно подобравшись к группе военнослужащих и выбрав удобную позицию для наблюдения и ведения огня, гвардии рядовой с товарищами произвели задержание подозрительных лиц, вынудив их бросить оружие и лечь на землю.

Караблин доложил по радиостанции командиру подразделения о произведенном задержании диверсантов, а затем удерживал их до прибытия группы усиления. При досмотре у боевиков были обнаружены оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и технические средства ведения разведки.

В ходе проведенного расследования было установлено, что диверсионно-разведывательная группа украинских националистов действовала в данном районе с задачей уточнять оперативную обстановку, следить за перемещением российских войск для последующей их атаки, а также выводить из строя российские военные объекты и инфраструктуру.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские силы пресекли деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Донецкой Народной Республике (ДНР). На донецком направлении российские военные уничтожили более 280 украинских боевиков, добавил генерал-лейтенант.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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