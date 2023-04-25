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Врач предупредила о быстром переходе аллергии на плесень в астму

Аллерголог Шугаева: аллергия на плесень может быстро перейти в бронхиальную астму
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Фото: Global Look Press/Philipp von Ditfurth
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Аллергия на плесень очень коварна и быстро переходит в бронхиальную астму, поэтому при подозрениях на нее необходимо как можно скорее обратиться к врачу. Об этом «Известиям» 25 апреля рассказала врач аллерголог-иммунолог, врач-педиатр детского отделения «СМ-Клиника» Анастасия Шугаева.

По ее словам, аллергия на плесневые грибы у большинства людей проявляется в виде таких респираторных симптомов, как насморк, кашель и бронхиспазм. Реже — слезотечением, зудом в области глаз, крапивницей, покраснением и зудом кожи. При этом, как отметила врач, аллергия на плесень чаще других видов аллергий проявляется бронхиальной астмой.

«Аллергия на плесень очень коварна и быстро переходит в бронхиальную астму, поэтому при подозрении на аллергию к плесневым грибам необходимо как можно быстрее обратиться к врачу-аллергологу», — предупредила Шугаева.

Она также рассказала, что в большинстве случаев аллергики реагируют на аллергены грибов, находящиеся в воздухе и контактирующие со слизистой оболочкой органов дыхания. Однако проявление симптомов возможно и после употребления продуктов, содержащих плесневые грибы. К ним, в частности, относятся сыр с плесенью и сырые плохо промытые и обработанные овощи, которые хранились в местах с высокой концентрацией плесневых грибов.

Кроме того, врач предупредила, что с аллергенами плесневых грибов человек может столкнуться не только во влажных и сырых помещениях, но и на улице. Так, в конце лета и осенью пик их концентрации отмечается в местах, где много опавшей листвы, — в парках, лесах и рощах.

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18 апреля врач аллерголог-иммунолог, педиатр Мария Фоминых рассказала «Известиям», что к основным аллергенам, которые доставляют проблемы аллергикам в мае, относится пыльца березы, тополя, клена, ивы, вяза и ясеня.

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