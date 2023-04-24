Жители окраин Воронежа смогут быстрее добираться в центр

В районе 508-го км автодороги М4 «Дон» построят съезд, который позволит жителям микрорайонов Боровое, Сомово, Репное быстрее добираться в центр Воронежа. Контракт на строительство стоимостью 108,2 млн руб. заключили городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства и ООО «СМУ-90», сообщает ИА «Абирег».

Проектную документацию разработал институт «Гипрокоммундортранс». По словам главного инженера проекта Андрея Артемова, на трассе построят два съезда с переходно-скоростными полосами для правоповоротного движения. Там появятся барьерное ограждение, наружное освещение, дорожные знаки и разметка.

После реализации новых участков жители отдаленных районов смогут добираться до центра, минуя основные магистрали и транспортные узлы с затрудненным движением. К тому же грузовики смогут проходить на окружную автодорогу по кратчайшему пути — с территории заводов и складов, расположенных в районе улиц Витрука, Землячки и Ленинского проспекта.

Ранее в апреле сообщалось, что подрядчика на строительство дублера Московского проспекта выбрали в Воронеже. Работы выполнит воронежское ООО «СМУ-90» за 1,6 млрд рублей.