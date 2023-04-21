Подрядчика на строительство дублера Московского проспекта выбрали в Воронеже

В Воронеже определили подрядчика, который займется строительством первого этапа дублера Московского проспекта. Об этом 21 апреля сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на материалы на портале госзакупок.

Работы выполнит воронежское ООО «СМУ-90». Компания стала единственным участником аукциона и согласилась заняться строительством за 1,6 млрд рублей. Это начальная цена контракта.

Первый этап строительства дублера подразумевает реконструкцию участка от улицы Владимира Невского до улицы Хользунова. Его протяженность составляет 1,5 км. Подрядчик должен расширить дорогу, установить светофоры и освещение.

Второй этап предусматривает реконструкцию участка улицы Свободы от нового путепровода на улице 9 Января до Кольцовской. А на третьем этапе будут соединены улицы Антонова-Овсеенко и Владимира Невского. В целом строительство дублера оценивается в 2,5 млрд рублей.

10 апреля сообщалось, что мэр Воронежа Вадим Кстенин предложил сделать выделенные полосы для общественного транспорта на новых путепроводах Остужевской развязки. Первый путепровод, который проходит через ж/д пути был открыт в сентябре 2022 года. Сейчас идет строительство второго.