В российской журналистике женщин оказалось вдвое больше мужчин

По данным сервиса журналистских запросов Pressfeed, женщин в российской журналистике оказалось в два раза больше, чем мужчин. При этом процент женщин-журналистов ежегодно растет, рассказала «Известиям» 25 апреля заместитель генерального директора Pressfeed по стратегическим коммуникациям Элеонора Пахомова.

«Сервис Pressfeed позволяет журналистам искать спикеров и экспертов для публикаций и эфиров. На данный момент в нем зарегистрированы 15 219 журналистов, из которых 63,8% женщин и 36,2% мужчин. При этом процент женщин-журналистов в России ежегодно растет, о чем свидетельствуют данные «Яндекс Метрики» сайта Pressfeed», — рассказала Пахомова.

Согласно данным, которые она привела, с 1 января по 21 декабря 2019 года на сервисе зарегистрировались 1104 журналиста, из которых 60,9% женщин и 39,1% мужчин. За тот же период 2020 года: 1101 регистраций, из которых 62,8% женщин и 37,2% мужчин. В 2021 году: 978 новых журналистов — 64,2% женщины и 35,8% мужчины. В 2022 году: 995 журналистов — 64,7% женщины и 35,3 мужчины. На начало 2023 года, с 1 января по 24 апреля: 257 журналистов — 66,5% женщины и 33,5% мужчины.

Кроме того, в апреле 2023 года Pressfeed провел опрос среди журналистов, работающих с сервисом, и попросил их рассказать о своей работе. В нем приняли участие 185 специалистов. Согласно полученным результатам, большинство из них (66,3%) работают в СМИ, на компанию трудятся 16,3%, а 14,7% предпочитают фриланс и берут частные заказы.

Также респондентам задали вопрос об их зарплате. Выяснилось, что 44% из них зарабатывают меньше 60 тыс. рублей, 20,1% — от 61 до 80 тыс. рублей, 14,1% — от 81 до 100 тыс. рублей, 13,6% — от 101 до 150 тыс. рублей, 5,4% — от 151 до 200 тыс. рублей. О зарплате более 200 тыс. рублей сообщили 2,7% опрошенных.

«Если судить по нашим данным, согласно которым процент женщин-журналистов уже вдвое превосходит процент мужчин, можно говорить о том, что журналистика в России становится женской профессией. А факт того, что ежегодно этот показатель увеличивается, только подтверждает этот тезис», — подытожила Пахомова.

В марте специалисты крупнейших компаний в России рассказали «Известиям» о планах по привлечению новых сотрудников. Около 60% работодателей собираются увеличить штатную численность во II квартале 2023 года, согласно подтвержденным данным в исследовании «Работы.ру» и «СберПодбора». Нанять новых сотрудников планируют 58% опрошенных. При этом 19% респондентов рассказали, что собираются только заместить сотрудников, еще столько же не будут ничего менять. И только 4% хотят сократить персонал.