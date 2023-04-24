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В Санкт-Петербурге спасли истощенного щенка нерпы

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Фото: соцсети
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Щенка ладожской нерпы, вид которых занесен в Красную книгу, спасли на Крестовом острове в Санкт-Петербурге, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы на своей странице «ВКонтакте» в воскресенье, 23 апреля.

За детенышем наблюдали два дня, затем по запросу фонда граждане «выловили» нерпенка и удерживали до приезда специалистов. Причиной поимки стало то, что животное плохо себя чувствовало. На данный момент его вес составляет около 7 кг, что довольно мало.

«Будем откармливать маленького доходягу. Всем участникам спасения краснокнижного животного огромное спасибо», — написали представители организации.

Ладожская кольчатая нерпа — это редкий вид морского млекопитающего, который обитает только в Ладожском озере на северо-западе России. Внешне она похожа на балтийскую нерпу, но мельче и светлее. Длина тела животного не превышает 135 см, вес — 47 кг. Новорожденный нерпенок по размерам очень похож на новорожденного ребенка, а кольчатой нерпа называется из-за своего выразительного окраса с «кольцами».

Трепать нерпу: почему тюлени массово гибнут на побережье Каспийского моря
Экологов настораживает регулярность таких ЧП

Ранее, 14 февраля, глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала «Известиям», что причины регулярной гибели тюленей на побережье Каспийского моря на данный момент активно расследуются. Одна из версий связана с подводными выбросами метана. В ответ на вопрос о том, планируется ли ввести систему мониторинга, которая отслеживала бы выбросы тюленей на Каспии, она сообщила, что «ситуация обсуждается на площадке Министерства природных ресурсов».

В декабре 2022 года на побережье Каспийского моря со стороны Дагестана были обнаружены более 2,5 тыс. мертвых тюленей — краснокнижной каспийской нерпы.

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