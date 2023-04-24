В Санкт-Петербурге спасли истощенного щенка нерпы

Щенка ладожской нерпы, вид которых занесен в Красную книгу, спасли на Крестовом острове в Санкт-Петербурге, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы на своей странице «ВКонтакте» в воскресенье, 23 апреля.

За детенышем наблюдали два дня, затем по запросу фонда граждане «выловили» нерпенка и удерживали до приезда специалистов. Причиной поимки стало то, что животное плохо себя чувствовало. На данный момент его вес составляет около 7 кг, что довольно мало.

«Будем откармливать маленького доходягу. Всем участникам спасения краснокнижного животного огромное спасибо», — написали представители организации.

Ладожская кольчатая нерпа — это редкий вид морского млекопитающего, который обитает только в Ладожском озере на северо-западе России. Внешне она похожа на балтийскую нерпу, но мельче и светлее. Длина тела животного не превышает 135 см, вес — 47 кг. Новорожденный нерпенок по размерам очень похож на новорожденного ребенка, а кольчатой нерпа называется из-за своего выразительного окраса с «кольцами».

Ранее, 14 февраля, глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала «Известиям», что причины регулярной гибели тюленей на побережье Каспийского моря на данный момент активно расследуются. Одна из версий связана с подводными выбросами метана. В ответ на вопрос о том, планируется ли ввести систему мониторинга, которая отслеживала бы выбросы тюленей на Каспии, она сообщила, что «ситуация обсуждается на площадке Министерства природных ресурсов».

В декабре 2022 года на побережье Каспийского моря со стороны Дагестана были обнаружены более 2,5 тыс. мертвых тюленей — краснокнижной каспийской нерпы.