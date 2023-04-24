В Испании эксгумировали тело основателя фашистского движения

Тело основателя фашистской партии «Испанская фаланга» Хосе Антонио Примо де Риверы эксгумировали из мемориального комплекса «Долина Павших». Об этом 24 апреля сообщило агентство Reuters.

Останки Примо де Риверы извлекли из мавзолея в базилике Святого Креста и перевезли на кладбище Сан-Исидро в Мадриде, где они будут перезахоронены. Процессию сопровождали до 150 сторонников режима Франсиско Франко.

«Ни один человек или идеология, которые напоминают о диктатуре, не должны там почитаться или превозноситься», — прокомментировал эксгумацию глава администрации премьер-министра Испании Феликс Боланьос.

Примо де Ривера основал в 1933 году партию «Испанская фаланга» и стал депутатом парламента Испании. В 1936 году он был арестован пришедшим к власти правительством Народного фронта и через несколько месяцев расстрелян по обвинению в вооруженном мятеже.

Во время правления Франко Примо де Ривера был провозглашен мучеником и почитался как национальный герой. Его перезахоронили в «Долине Павших», где впоследствии был захоронен и сам Франко. В октябре 2019-го останки генералиссимуса также перезахоронили. Их перенесли на кладбище в Эль-Пардо-Мингоррубио, где похоронена его супруга.

В октябре 2022 года в Испании приняли закон, который позволяет внукам испанцев, покинувших страну во время диктатуры Франко, получить упрощенное гражданство страны.