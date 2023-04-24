Пожар охватил здание школы-интерната в Йошкар-Оле

Пожар возник в школе-интернате в селе Семеновка, пригороде Йошкар-Олы. Об этом 24 апреля сообщил «Известиям» источник в экстренных службах.

По его словам, горит кровля здания, огонь уже охватил 250 кв. м.

Пожару присвоен третий ранг сложности. Педагоги и воспитанники интерната эвакуировались.

Информации о пострадавших пока нет. На месте работают расчеты пожарных.

В декабре 2022 года в Териберке Мурманской области ликвидировали пожар в заброшенном здании интерната. Борьба с огнем велась больше суток. Деревянное здание выгорело полностью, пострадавших не было.