Пожар в заброшенном интернате в Териберке тушили больше суток

В Териберке (Мурманская область) ликвидировали пожар в заброшенном здании интерната. Борьба с возгоранием велась больше суток.

Площадь дома на улице 1-й Пятилетки составляет около 525 кв. м. В результате пожара деревянное строение было полностью уничтожено. В управлении по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности пояснили, что тушение продлилось больше суток из-за необходимости пролить все тлеющие конструкции. Об этом сообщает ИА «Би-порт».

Здание было построено в Териберке в 1931 году.

20 декабря семь человек эвакуировали из-за пожара в многоквартирном доме в Липецке. Площадь горения составила 15 кв. м. Ожоги и отравление угарным газом получил 49-летний мужчина, пострадавшего госпитализировали.