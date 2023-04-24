В МЧС заявили о планах вычислять нарушителей противопожарного режима с помощью дронов

МЧС России будет с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вычислять нарушителей противопожарного режима. Об этом заявил журналистам в понедельник, 24 апреля, директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев.

«Мы планируем и будем это делать, у нас есть квадрокоптеры, беспилотные летательные аппараты, мы будем мониторить ситуацию», — сказал он.

По словам Еникеева, при наличии признаков правонарушения, в том числе связанных с зарастанием сухой травянистой растительностью участков собственников земель, сотрудники департамента будут вручать гражданам соответствующие предостережения.

«Если это исполняться не будет, будем добиваться через органы прокурорского надзора внеплановых надзорных мероприятий и привлекать к ответственности», — рассказал Еникеев.

Он добавил, что эта работа начнется с майских праздников.

Днем ранее, 23 апреля, в пресс-службе МЧС РФ по Москве напомнили, что разводить открытый огонь и готовить шашлыки можно только в специально оборудованных местах, чтобы не создать причину природного пожара и не получить штраф. За нарушение пожарной безопасности при использовании открытого огня в Москве и Московской области предусмотрен штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.

Постановление правительства «Об утверждении правил противопожарного режима» действует на территории страны с 1 января 2021 года. На данный момент в нем сохранено 428 обязательных требований.

28 февраля юрист Елена Кудерко рассказала об обновленных противопожарных требованиях. В частности, расстояние от источника открытого огня (к таковым относится мангал) на участке до построек сократили в 10 раз — с 50 м до 5 м. Кроме того, сжигать мусор и остатки листвы можно на удалении в 7,5 м от строений, если при этом используется жаропрочная емкость.