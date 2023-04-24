В РАН назвали выстрелом в ногу расширение Сеулом ограничений на экспорт в РФ

Расширение Сеулом ограничений на экспорт товаров в Россию и Белоруссию до 798 позиций стало, по сути, выстрелом себе в ногу. Такое мнение в беседе с «Известиями» 24 апреля выразила руководитель Центра корейских исследований ИКСА РАН Виктория Самсонова.

Она напомнила, что после начала российской спецоперации по защите Донбасса Южная Корея под давлением Вашингтона включилась в санкционную гонку, сначала отключив российские ведущие банки от финансовых операций, а затем введя экспортный контроль на 57 товарных позиций.

«24 февраля 2023 года Республика Корея решила расширить этот список до почти 800 наименований. Но все эти санкционные вещи — в первую очередь выстрел себе в ногу. Первым делом пострадали южнокорейские предприниматели, работавшие на российском рынке, а во-вторых, пострадали те компании из Республики Корея, кто заинтересован в продвижении своих товаров и услуг на российский рынок», — подчеркнула эксперт.

При этом Самсонова отметила ряд важных оговорок, сделанных Сеулом.

«В Южной Корее оговорились, что экспортный контроль будет рассматриваться отдельно для тех предприятий, которые заключили контракты на поставку товаров в Россию до принятия этого решения, и для тех компаний, продукция которых поставляется своим дочерним предприятиям, находящимся в РФ», — сказала она.

По мнению эксперта, таким образом Южная Корея решила уберечь свои ведущие предприятия — Hyundai, Samsung, Lotte.

«И здесь снова видна попытка Сеула усидеть на двух стульях: с одной стороны, Южная Корея идет на поводу у США, она расширяет санкции, как и американские, и европейские партнеры. Но, с другой стороны, понимая, что терять российский рынок они не хотят, они пытаются найти различные лазейки», — заключила Самсонова.

19 апреля президент Южной Кореи Юн Сок Ёль сообщил, что Сеул может расширить поддержку Украины и выйти за пределы гуманитарной и экономической помощи. В интервью агентству Reuters в преддверии своего государственного визита в США Юн сказал, что его правительство изучает, как помочь защитить и восстановить Украину.

В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что потенциальные поставки оружия Киеву Сеулом будут косвенно означать вовлеченность в конфликт.