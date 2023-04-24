В Башкирии украли туалет для туристов возле водопада

Неизвестные украли туалет для туристов, расположенный рядом с водопадом Усак-Кичу в Башкирии. Об этом сообщил глава Бижбулякского района Артур Зарипов.

«Пока кто-то старается, делает, другие смотрят, как на этом нажиться. Украли большой металлический туалет с территории водопада. Опять охотники за металлом», — сказал чиновник, его слова приводит «МедиаКорСеть» в понедельник, 24 апреля.

Водопад Усак-Кичу, или Чеховский водопад, расположен на границе Бижбулякского и Альшеевского районов Башкирии. По сути, он водопадом не является, а представляет собой несколько ручьев, которые спускаются каскадами по камням и мху.

Ранее сообщалось, что с 17 апреля в Башкирии ввели особый противопожарный режим. Во время действия режима в республике запрещено сжигать мусор, устраивать пал сухой травы, разводить костры, а также проводить пожароопасные работы.