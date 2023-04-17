Особый противопожарный режим ввели в Башкортостане

Особый противопожарный режим ввели на территории Башкирии с 17 апреля. Об этом сообщает «МедиаКорСеть» со ссылкой на главу госкомитета по чрезвычайным ситуациям Фарита Гумерова.

Во время действия режима в республике запрещено сжигать мусор, устраивать пал сухой травы, разводить костры, а также проводить пожароопасные работы. Гражданам, нарушившим требования пожарной безопасности, грозит административная и уголовная ответственность. Размер штрафа достигает 800 тыс. рублей.

На прошлой неделе в Башкортостане зарегистрировали пять лесных пожаров, общая площадь горения составила 26,1 га.

На прошлой неделе особый противопожарный режим ввели в Липецкой области. Он будет действовать до 10 мая. До этого момента в регионе запрещено разводить открытый огонь.