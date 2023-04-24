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Худрук «Кремлевского балета» Андрей Петров скончался в возрасте 77 лет

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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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Художественный руководитель и главный балетмейстер театра «Кремлевский балет» Андрей Петров скончался на 78-м году жизни. Об этом 23 апреля сообщил Государственный Кремлевский Дворец в Telegram.

«Жизненный путь Андрея Борисовича всегда был наполнен творческими порывами, добросовестным созидательным трудом и деятельным стремлением внести свой вклад в сохранение и развитие русского хореографического искусства», — говорится в сообщении.

Причина смерти не сообщается.

Петров родился 27 декабря 1945 года в семье артистов. В 1965 году окончил Московское хореографическое училище, после чего поступил в труппу Большого театра и танцевал в ней до 1986 года. В 1976 году окончил балетмейстерский факультет ГИТИСа.

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В 1987–1989 годах Петров возглавлял труппу Большого театра, после чего перешел на работу в Кремлевский Дворец Съездов (КДС) и стал бессменным художественным руководителем Театра балета КДС, переименованного затем в «Кремлевский балет».

Петров также являлся генеральным директором Государственного Кремлевского Дворца с 1993 по 2001 год. В 1982 году Петров получил звание заслуженного артиста РСФСР, в 1985-м — народного артиста РСФСР.

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