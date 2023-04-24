В Череповце женщина убила сына и пыталась свести счеты с жизнью

В Череповце 47-летняя местная жительница убила 6-летнего сына и пыталась покончить с собой. Об этом 24 апреля сообщается на сайте СУ СКР по Вологодской области.

Около 2:30 женщина сообщила в экстренные службы, что убила своего ребенка в комнате общежития на улице Комсомольской. Она оставалась в комнате до приезда правоохранителей. По факту убийства малолетнего возбуждено уголовное дело. Место преступления осмотрели криминалисты, на теле мальчика нашли следы удушения. Женщина заявила также, что приняла меры, чтобы свести счеты с жизнью.

Подозреваемую задержали, с ней проводятся следственные действия.

Ранее в этот день в Москве следователи начали доследственную проверку по факту обнаружения тела новорожденного мальчика на юго-востоке города. Ребенка нашли в районе шоссе Фрезер в туалете вагона электропоезда. На его теле были множественные ножевые ранения.