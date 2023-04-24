СК начал проверку по факту обнаружения тела новорожденного в Москве

В Москве Следственный комитет начал доследственную проверку по факту обнаружения тела новорожденного мальчика на юго-востоке города. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры Москвы в понедельник, 24 апреля.

Отмечается, что тело ребенка нашли в районе шоссе Фрезер в туалете вагона электропоезда. Установлены признаки насильственной смерти младенца в виде множественных ножевых ранений. По факту случившегося проводит проверку Лефортовский межрайонный следственный отдел следственного управления по ЮВАО. Сейчас следователи и криминалисты выясняют детали случившегося.

Лефортовская прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, а также принятие решения о возбуждении уголовного дела по факту убийства матерью новорожденного ребенка.

18 апреля в Калининграде на заброшенном участке обнаружили труп новорожденной девочки, завернутый в пакет. Сообщалось, что видимых признаков насильственной смерти на теле младенца не обнаружено. Личность матери ребенка была установлена в кратчайшие сроки.