В ЦБ заявили о росте количества жалоб на мошеннические займы на третьих лиц

В Банке России зафиксировали рост количества жалоб на мошеннические займы на третьих лиц — за первые три месяца 2023 года было зафиксировано 1,9 тыс. обращений по этому поводу, сообщили «Известиям» в пресс-службе Центробанка (ЦБ).

Всего за прошлый год жалоб на займы с использованием чужих персональных данных поступило 4,2 тыс., и их количество продолжает расти, отметила руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков», координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева.

Лазейкой, которой удается пользоваться злоумышленникам, эксперт назвала упрощенную идентификацию клиентов при онлайн-выдачах займов. Она также подробно описала схему, которой пользуются мошенники.

«Имея паспортные данные или копию паспорта жертв, злоумышленники оформляют на их имя многочисленные займы и указывают в заявке, согласно процедуре упрощенной идентификации, номер карты, к которой у жертвы нет доступа. Кроме того, в заявках часто указываются «левые» номера телефонов», — пояснила Лазарева.

Вместе с тем пострадавший даже не получает извещения о том, что на него был оформлен займ. Все счета оказываются у аферистов.

Ранее в этот день стало известно, что в силу вступят утвержденные ЦБ обновленные базовые стандарты для микрофинансовых организаций (МФО). Основные изменения в новой редакции базового стандарта деятельности МФО направлены на предотвращение случаев мошенничества при выдаче онлайн-займов.