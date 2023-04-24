Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ВСУ выпустили 88 снарядов по Херсонской области за сутки
Происшествия
В Подмосковье упал беспилотник
Мир
Южная Корея объявила о расширении списка ограниченных для экспорта в РФ товаров
Мир
В аэропорту Берлина отменили вылеты всех рейсов из-за забастовки работников
Мир
Bloomberg узнало о «раздражении» в Белом доме контактами Макрона с Китаем
Культура
Режиссеры трансляции похорон королевы Елизаветы II стали лауреатами премии BAFTA
Политика
Врио главы Красноярского края Котюков отправил правительство региона в отставку
Мир
Белый дом признался в отсутствии плана эвакуации застрявших в Судане 16 тыс. американцев
Общество
Более миллиона цветов украсят ВДНХ в Москве этой весной
Общество
Материалы для выдачи Софьи Сапеги в РФ переданы в Пресненский суд Москвы
Происшествия
В Калининграде произошел крупный пожар в расселенном доме
Мир
Боррель заявил о неприемлемости высказываний посла КНР во Франции
Мир
CCTV назвал санкции в отношении России результатом усиления дедолларизации

В ЦБ заявили о росте количества жалоб на мошеннические займы на третьих лиц

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Банке России зафиксировали рост количества жалоб на мошеннические займы на третьих лиц — за первые три месяца 2023 года было зафиксировано 1,9 тыс. обращений по этому поводу, сообщили «Известиям» в пресс-службе Центробанка (ЦБ).

Всего за прошлый год жалоб на займы с использованием чужих персональных данных поступило 4,2 тыс., и их количество продолжает расти, отметила руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков», координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева.

Лазейкой, которой удается пользоваться злоумышленникам, эксперт назвала упрощенную идентификацию клиентов при онлайн-выдачах займов. Она также подробно описала схему, которой пользуются мошенники.

«Имея паспортные данные или копию паспорта жертв, злоумышленники оформляют на их имя многочисленные займы и указывают в заявке, согласно процедуре упрощенной идентификации, номер карты, к которой у жертвы нет доступа. Кроме того, в заявках часто указываются «левые» номера телефонов», — пояснила Лазарева.

Вместе с тем пострадавший даже не получает извещения о том, что на него был оформлен займ. Все счета оказываются у аферистов.

Защита совпадением: с 24 апреля МФО обязаны ужесточить проверку данных заемщика
Для противодействия мошенникам микрофинансистам придется идентифицировать клиента по новым требованиям

Ранее в этот день стало известно, что в силу вступят утвержденные ЦБ обновленные базовые стандарты для микрофинансовых организаций (МФО). Основные изменения в новой редакции базового стандарта деятельности МФО направлены на предотвращение случаев мошенничества при выдаче онлайн-займов.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023