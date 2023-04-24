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Брать займы на другого человека с 24 апреля будет значительно сложнее

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Деятельность мошенников, которые берут займы на других людей, с 24 апреля значительно усложнится. В силу вступят утвержденные Центральным банком (ЦБ) обновленные базовые стандарты для микрофинансовых организаций (МФО).

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Основные изменения в новой редакции базового стандарта деятельности МФО направлены на предотвращение случаев мошенничества при выдаче онлайн-займов, пояснили «Известиям» в пресс-службе Центробанка.

«Ранее единых правил по проверке данных, предоставленных клиентом, у МФО не было. Однако многие крупные компании уже использовали предусмотренные стандартом способы проверки. Задача новой редакции стандарта — привести остальные компании к адекватному уровню защиты», — сообщили в ЦБ.

Оформление займов в МФО без согласия гражданина в последнее время стало серьезной проблемой, отметила руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков», координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева. И слабым местом эксперт считает именно упрощенную идентификацию клиентов при онлайн-выдачах.

«Проблема стоит так остро, поскольку МФО переводят средства по номеру банковской карты и по сути не имеют возможности установить получателя. Имея паспортные данные или копию паспорта жертв, злоумышленники оформляют на их имя многочисленные займы», — пояснила Лазарева.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Защита совпадением: с 24 апреля МФО обязаны ужесточить проверку данных заемщика

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