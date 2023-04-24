В Калмыкии в результате ДТП погибли четыре человека
Четыре человека погибли при столкновении двух автомобилей на трассе в Калмыкии, сообщила 24 апреля пресс-служба УМВД по республике в Telegram-канале.
Авария произошла в ночь на понедельник на 89-м км автодороги Яшкуль — Комсомольский — Артезиан. Столкнулись автомобили Hyundai Solaris и Hyundai Accent.
«В результате ДТП водитель и пассажир Hyundai Solaris и два пассажира Hyundai Accent погибли», — говорится в заявлении.
Водитель Hyundai Accent и пассажир Hyundai Solaris с различными травмами госпитализированы.
В начале апреля в Калмыкии в результате ДТП два человека погибли и еще двое пострадали.