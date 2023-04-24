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«Известия» побывали в уникальном Республиканском центре беспилотных систем ДНР

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Фото: TASS/EPA/POOL/SONNY TUMBELAKA
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Такого массового использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) до СВО на Украине не было. И одним из его открытий стало эффективное применение малых коммерческих дронов.

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Чтобы совершенствовались технические возможности БПЛА, появляются новые тактические приемы, которым нужно обучаться. «Известия» побывали в уникальном Республиканском центре беспилотных систем в Донецкой Народной Республике (ДНР) и узнали, как меняются способы использования беспилотников в небе Донбасса и как готовят операторов для разных видов БПЛА.

«В нашем центре обучаются только действующие военнослужащие. Мы готовим тех ребят, которых командиры оттягивают с передовой для того, чтобы они смогли повысить квалификацию. У нас здесь железобетонная дисциплина, и одна из причин этого — мотивированность людей. Они понимают необходимость учиться, получать новые навыки, которые помогут им и их товарищам выжить. Они видели, как погибали их сослуживцы. Это очень сильно мотивирует», — рассказал начальник центра с позывным Инок.

О пояснил, что центр носит имя Героя России и ДНР полковника Владимира Жоги. Когда началась СВО, он пожертвовал собой, прикрывая эвакуацию мирных жителей. Инструкторский состав центра имеет богатый боевой опыт. Многие из них защищали Донбасс еще с 2014 года. Регулярно выезжают на передовую для боевого применения БПЛА.

«Это позволяет инструкторам владеть текущей спецификой их применения в постоянно меняющейся обстановке и тактике ведения боевых действий. Кроме того, происходит и обмен опытом на различных уровнях», — добавил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Они видели погибавших сослуживцев — это мотивирует»

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