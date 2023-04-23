Американский сенатор Рэнд призвал прекратить «безудержно» помогать Украине

Соединенные Штаты Америки должны прекратить оказывать «безудержную» помощь Киеву до тех пор, пока Вашингтон не выработает дипломатическую стратегию для разрешения украинского конфликта. Об этом заявил американский сенатор от Республиканской партии Пол Рэнд в воскресенье, 23 апреля.

«Безудержную помощь США Украине необходимо прекратить. Мы будем выступать против всех будущих пакетов помощи, если они не будут увязаны с четкой дипломатической стратегией», — написал сенатор в своем аккаунте в Twitter.

Он отметил, что эта стратегия должна быть нацелена на скорейшее разрешение конфликта.

4 апреля Пентагон объявил о выделении Киеву новой военной помощи на сумму $2,6 млрд. В рамках первой части помощи Киеву передадут из запасов Пентагона боеприпасы для зенитного ракетного комплекса Patriot, реактивные системы залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, боеприпасы для танков, около 400 гранатометов и порядка 200 тыс. боеприпасов к ним.

Днем ранее газета The New York Times написала, что Вашингтон вскоре исчерпает средства на помощь Украине. Ожидается, что бюджет Вашингтона на военную помощь Киеву закончится примерно к сентябрю.

2 апреля член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин заявила о том, что Украина не 51-й штат США и пора перестать вести прокси-войну с РФ. Она призвала власти к продвижению мира на Украине.

До этого, в середине марта, в США участники митинга у Белого дома призвали власти прекратить помощь Киеву, отказаться от милитаризма и санкционной политики и расформировать НАТО. Также были замечены транспаранты, осуждающие агрессивную политику США по отношению к Китаю.

США и другие страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о начале которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.