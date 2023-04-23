Реклама
Прямой эфир
Мир
Посла КНР в Париже просят объявить персоной нон грата за слова о Крыме
Мир
Факельное шествие проходит в Ереване перед Днем памяти жертв геноцида
Мир
Макрон допустил приход Ле Пен к власти в 2027 году
Туризм
На Кипре начали сбор подписей с требованием возобновить рейсы в Россию
Мир
Американский сенатор Рэнд призвал прекратить «безудержно» помогать Украине
Мир
Посольство РФ сообщило о привлечении саудовских судов к поиску яхты с россиянами
Армия
Bild сообщила об уходе ВСУ с последних позиций в центре Артемовска
Общество
В Госдуме сообщили о смерти депутата Узденова
Общество
В вузах могут увеличить число бюджетных мест по инженерным и медицинским специальностям
Политика
Медведев предупредил об ответе РФ в случае запрета G7 на поставку товаров в РФ
Общество
Двух подростков задержали в Самарской области за осквернение 50 надгробий на кладбище
Мир
СМИ узнали о нелетном состоянии поставленных Киеву истребителей МиГ-29
Мир
Москва применит ограничительные меры в отношении журналистов из США
Сюжет:

Американский сенатор Рэнд призвал прекратить «безудержно» помогать Украине

0
Фото: Global Look Press/dpa/Axel Heimken
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Соединенные Штаты Америки должны прекратить оказывать «безудержную» помощь Киеву до тех пор, пока Вашингтон не выработает дипломатическую стратегию для разрешения украинского конфликта. Об этом заявил американский сенатор от Республиканской партии Пол Рэнд в воскресенье, 23 апреля.

«Безудержную помощь США Украине необходимо прекратить. Мы будем выступать против всех будущих пакетов помощи, если они не будут увязаны с четкой дипломатической стратегией», — написал сенатор в своем аккаунте в Twitter.

Он отметил, что эта стратегия должна быть нацелена на скорейшее разрешение конфликта.

«Леопард» и другие животные: какое оружие уже получила Украина
Киев готовит большое наступление, эксперты дали прогнозы

4 апреля Пентагон объявил о выделении Киеву новой военной помощи на сумму $2,6 млрд. В рамках первой части помощи Киеву передадут из запасов Пентагона боеприпасы для зенитного ракетного комплекса Patriot, реактивные системы залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, боеприпасы для танков, около 400 гранатометов и порядка 200 тыс. боеприпасов к ним.

Днем ранее газета The New York Times написала, что Вашингтон вскоре исчерпает средства на помощь Украине. Ожидается, что бюджет Вашингтона на военную помощь Киеву закончится примерно к сентябрю.

2 апреля член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин заявила о том, что Украина не 51-й штат США и пора перестать вести прокси-войну с РФ. Она призвала власти к продвижению мира на Украине.

До этого, в середине марта, в США участники митинга у Белого дома призвали власти прекратить помощь Киеву, отказаться от милитаризма и санкционной политики и расформировать НАТО. Также были замечены транспаранты, осуждающие агрессивную политику США по отношению к Китаю.

США и другие страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о начале которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023