Пригожин прокомментировал перехват разговора ВСУ о расстреле раненого

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) нарушают законы гуманизма, убивая российских военнопленных. Об этом заявил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в воскресенье, 23 апреля.

Так он прокомментировал опубликованный ранее в Telegram-канале его пресс-службы перехват разговора украинских боевиков о том, что они приняли решение расстрелять пленного сотрудника ЧВК «Вагнер».

«Конечно, я слышал этот аудиоперехват задолго до того, как он попал в СМИ. Я могу сказать одно. Этот аудиоперехват о том, что украинцы расстреливают наших раненых пленных, имеет очень серьезное гуманитарное значение», — отметил Пригожин, добавив, что его сотрудники никогда не будут нарушать международные законы гуманизма.

По его словам, закон гуманизма начинается со взятия человека в плен, после чего захвативший его противник должен оказать ему медицинскую помощь и обязан не наносить пленному увечий.

«Нарушать правила гуманизма мы не будем. Будем просто уничтожать всех на поле боя, <...> ни одного пленного (решено. — Ред.) больше не брать», — сказал Пригожин, чей аудиокомментарий также опубликован его пресс-службой.

Ранее, 31 марта, представитель делегации России на 52-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве Ярослав Еремин заявил, что в управлении верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировали со стороны Украины 25 внесудебных казней и 113 случаев жестоких пыток, в том числе раненых российских военнопленных.

В тот же день глава управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Фолькер Тюрк заявил о 91 доказанном факте вины ВСУ в насильственном исчезновении военных во время СВО, а также произвольном задержании людей силами украинской армии. Кроме того, Тюрк сообщил о случаях сексуального насилия со стороны солдат Украины.

16 марта постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов также указывал на замалчивание Западом преступлений украинской стороны. Тогда же он отметил, что западные СМИ и правозащитные организации игнорируют нарушения украинскими военными норм и принципов ведения боевых действий.

До этого, в феврале, в Сети появилось видео, где украинские националисты в упор расстреливают российских военнослужащих, попавших в плен. Представитель управления комиссара ООН Марта Уртадо тогда указала, что во всемирной организации считают кадры с расстрелом россиян подлинными.

О зверствах украинских военных сообщалось и ранее. Так, 11 января вернувшиеся из украинского плена жители ДНР рассказали о том, как националисты пытали их водой и током, в суставы вставляли иглы, обжигали раскаленной кочережкой, били по ребрам.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято по причине обострившейся ситуации в ДНР и ЛНР из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.