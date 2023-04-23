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Сообщается о бегстве из тюрьмы свергнутого президента Судана

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Фото: Global Look Press/Mohamed Khidir
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Свергнутый президент Судана Омар аль-Башир сбежал из тюрьмы Кобер в сопровождении большого числа заключенных. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщило агентство Al Araby в Twitter.

По данным телеканала, недалеко от тюрьмы произошло столкновение Вооруженных сил (ВС) Судана и сил быстрого реагирования (СБР), рассказал телеканал AlHadath.

Однако ранее он передавал, что Омар аль-Башир находился под стражей вместе с другими заключенными после нападения на тюрьму.

После военного переворота в апреле 2019 года Омар аль-Башир был отстранен от власти. Он занимал пост главы государства более 30 лет. Переворот произошел на фоне протестов, охвативших всю страну. Митингующие требовали от правительства аль-Башира добиться снижения цен, а также решить проблему с отключениями электричества, которые происходили каждую неделю.

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В середине апреля этого года ситуация в стране обострилась из-за разногласий между Абделем Фаттахом аль-Бурханом, который возглавляет суверенный совет (руководящий орган страны), и его заместителем Мохаммедом Дагло. Утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в столице страны Хартуме.

21 апреля представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис заявила на брифинге, что число погибших в столкновениях в Судане превысило 400 человек, пострадало свыше 3,5 тыс. жителей страны.

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