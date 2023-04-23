Горнолыжный сезон в Шерегеше завершается фестивалем Grelka Fest

В Шерегеше завершается горнолыжный фестиваль. GrelkaFest проходил на протяжении 10 дней. В горы участники поднимались в самых необычных костюмах, передает телеканал «Известия». На вершине оказывались женихи, невесты, музыканты с инструментами, а также парни и девушки в образах для красной ковровой дорожки. Всего организаторы подготовили 10 тематических спусков. Длина дистанции составляла 500 м.

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