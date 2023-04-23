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Румынский сенатор Шошоакэ выкрикнула «Слава Москве» с трибуны парламента

Ziare: румынский сенатор Шошоакэ выкрикнула «Слава Москве» с трибуны парламента
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Фото: Youtube.com
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Румынский сенатор Диана Шошоакэ сопроводила свое выступление в парламенте словами «Слава Москве». Об этом написало издание Ziare 19 апреля.

Как указывается в материале, Шошоакэ отреагировала таким образом на обвинения со стороны депутата Ионуца Моштяну в том, что VPN на ее ноутбуке, с которым она вышла выступать на трибуну, закреплен в Москве.

Шошоакэ в ответ на это заявила, что получила ноутбук от сената.

«Учитывая, что ноутбук принадлежит сенату, а вход осуществляется по Wi-Fi палаты депутатов, значит, эта палата находится на прямой связи с [президентом России Владимиром] Путиным, а VPN — из Москвы. Так что сенат — путинский, это путинский ноут, с путинским VPN, с путинским вайфаем. Слава Москве», — сказала депутат.

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Шошоакэ известна своими высказываниями, идущими вразрез с прозападной политикой румынских властей и их помощью киевскому режиму. Так, в конце марта сенатор призвала румынские власти немедленно пересмотреть поддержку Украины. Она также представила в парламент законопроект, по которому парламент страны должен принять решение об объединении с Молдавией при присоединении части украинских территорий.

Шошоакэ объяснила свою инициативу воссоединением Великой Румынии путем присоединения Молдавии, а также территорий, аннексированных Украиной.

24 марта сообщалось, что МИД Украины намерен ввести санкции в отношении Шошоакэ. Соответствующее заявление сделал официальный представитель внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

Накануне стало известно, что Шошоакэ внесла в парламент Румынии законопроект, предусматривающий денонсацию договора о добрососедских отношениях с Украиной и аннексию части ее территорий.

Проект предполагает добавление трех новых статей в закон, которым в 1997 году был ратифицирован договор о добрососедских отношениях и сотрудничестве между странами. Одна из них включает в себя отказ от выполнения данного договора после 2027 года.

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