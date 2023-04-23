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Клуб актера Райана Рейнольдса сыграет в четвертом английском дивизионе

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Футбольный клуб знаменитого актера Райана Рейнольдса сыграет в четвертом дивизионе Англии. Команда досрочно гарантировала себе повышение в классе, передает телеканал «Известия». Последний раз валлийский «Рексем» выступал в League Two в сезоне-2007/08. За свою более чем 150-летнюю историю команда 23 раза выигрывала кубок Уэльса, доходила до четвертьфинала кубка Англии.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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