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Экономист оценил прогноз об исчезновении доллара через 5–6 лет

Экономист Колташов усомнился в прогнозе относительно исчезновения доллара через 5–6 лет
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Фото: Global Look Press/dpa/Silas Stein
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Доллар теряет свои позиции уже продолжительное время и в разной форме, однако сказать однозначно, что американская валюта совсем перестанет использоваться через 5–7 лет, пока не представляется возможным. Об этом 23 апреля заявил «Известиям» экономист, директор Института Нового Общества Василий Колташов, комментируя соответствующий прогноз бизнесмена Олега Дерипаски.

«Можем ли мы сказать, что доллар через 5–7 лет сойдет со сцены в качестве резервной валюты, вопрос непростой. Это будет зависеть от того, как, например, будут развиваться военные действия на Украине. Как будет выглядеть обстановка вокруг Тайваня. Удастся ли американцам произвести государственный переворот в Латинской Америке», — пояснил эксперт.

Как отметил Колташов, при расчетах с золотом доллар в настоящее время уже обесценился более чем в шесть раз, утрачивает он свои позиции и в международной торговле. Однако США препятствуют падению своей национальной валюты как могут. В частности, для сохранения доллара в качестве резервной валюты уже повышена резервная ставка.

«Это говорит о том, что ослабление доллара будет происходить постепенно, а не так, что через 5–7 лет всё закончится. Также в случае победы на выборах Республиканской партии доллар может потерять некоторые позиции, но он всё равно станет более устойчивым. Поэтому когда произойдет полное поражение валюты США — мы этого не знаем», — резюмировал он.

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Ранее 23 апреля российский бизнесмен Олег Дерипаска предположил в своем Telegram-канале, что доллар перестанет быть доминирующей валютой в мире через 5 лет. По его словам, еще 5–7 лет назад абсолютная гегемония американской валюты в мировых расчетах казалась незыблемой, однако теперь этому доминированию приходит конец.

До этого, 19 апреля, издание Business Insider отметило, что положение доллара как мировой резервной валюты ослабло в 10 раз быстрее по итогам 2022 года.

В этот же день газета Financial Times писала, что США ускорили процесс краха доллара, когда решили использовать мировую финансовую систему против России. Валютный аналитик Стивен Джен уточнил, что доля американской валюты среди официальных мировых резервных уменьшилась с 73% в 2001 году до 55% в 2021 году, а в 2022-м уровень упал еще ниже — до 47%.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с «Известиями» 28 февраля отметил, что в мире идет процесс дедолларизации и страны стали «больше опираться на свои национальные валюты».

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