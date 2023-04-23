В Стамбуле неизвестные обстреляли офис правящей партии в Турции

В Стамбуле злоумышленники обстреляли один из офисов правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР). Как рассказали 23 апреля в канцелярии губернатора провинции, пострадавших при инциденте нет.

Известно, что двое злоумышленников проезжали мимо здания партии в районе Бахчелиэвлер и совершили пять выстрелов в воздух, отмечает «Газета.Ru». В результате на верхнем этаже офиса обнаружены следы от попадания четырех пуль. Ведется поиск стрелявших.

Представитель партии Омер Челик отметил, что осуждает происшествие, однако добавил, что это не помешает продолжать подготовку к выборам.

Ранее, 20 апреля, в Турции произошло вооруженное нападение на здание возглавляемой президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития в городе Адана на юге страны. Сообщается, что неизвестный выстрелил 14 раз из дробовика по офису, где не было сотрудников.

В настоящее время в Турции готовятся к президентским и парламентским выборам, которые назначены на 14 мая. При этом 28 марта представители трех турецких оппозиционных партий — Хорошей партии, Партии демократии и прорыва и Партии Отчизны — подали заявление в Высшую избирательную комиссию с просьбой исключить действующего президента Турции Эрдогана из числа кандидатов на предстоящих выборах на пост главы государства.