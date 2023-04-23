В Иркутской области при пожаре погибли трое взрослых и ребенок

В Усть-Илимске Иркутской области загорелся двухэтажный деревянный дачный дом. Как сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Иркутской области в воскресенье, 23 апреля, при пожаре погибли трое взрослых и ребенок.

В материале отмечается, что информация о возгорании дачного дома и надворных построек поступила около трех часов ночи по местному времени. На момент прибытия спасателей дом был полностью охвачен огнем, также загорелись сарай и теплица. Общая площадь пожара составляла 60 кв. м.

Сообщается, что ликвидация пожара и его последствий продолжались до утра. Сейчас на месте работают дознаватели МЧС России. Строение было полностью уничтожено огнем, потому что пожар был обнаружен поздно, а дом не был оборудован пожарной сигнализацией.

22 апреля на юго-западе Москвы загорелась квартира в многоэтажном доме на Ясногорской улице. Дым от очага пожара стремительно распространялся по улице.