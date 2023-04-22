В Москве загорелась квартира в жилом доме
На юго-западе Москвы 22 апреля загорелась в многоквартирном жилом доме. Пожар вспыхнул на шестом этаже в доме на Ясногорской улице.
В соцсетях появились кадры загоревшегося 22-этажного дома. На видео видно, как дым от очага пожара распространяется по улице.
Пресс-служба ГУ МЧС по Москве сообщила, что пожарные уже прибыли на место.
Ранее, 14 апреля, стало известно, что в квартире жилого дома в Савеловском районе Москвы произошел пожар, в результате которого погибли два человека. Возгорание началось на девятом этаже.