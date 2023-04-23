Рядом с рынком «Садовод» загорелись бытовки

Вблизи московского рынка «Садовод» загорелись бытовки в ночь на 23 апреля. Очевидцы опубликовали кадры с инцидентом в социальных сетях.

Как пояснили в Главном управлении МЧС РФ по Москве, информация о возгорании по адресу: 14-й км МКАД, пересечение с улицей Верхние Поля — поступила в 00:38.

«Происходило загорание бытовок на общей площади 90 кв. м. Принятыми мерами в 01:17 пожар локализован. Сведений о пострадавших не поступало», — рассказали в ведомстве.

К настоящему моменту открытое горение ликвидировано.

Ранее, 21 апреля, пожар произошел на территории склада в Красноярске. Площадь возгорания составила 1600 кв. м. В 22:37 пожар был локализован.