Столкновение двух легковушек в Ингушетии привело к гибели троих человек
В результате ДТП на трассе Кантышево – Ачалуки в Ингушетии погибли три человека. Об этом стало известно в субботу, 22 апреля.
По информации Главного управления МЧС России по региону, на трассе столкнулись Mitsubishi Lancer и Lada Priora. Помимо троих погибших еще трое человек получили травмы. Известно, что детей среди них не было.
«Пострадавшие попутным транспортом доставлены в ИРКБ города Назрани. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются», — сказано в сообщении ведомства.
Ранее в этот день сообщалось, что в результате аварии в городе Истре Московской области погиб ребенок 2012 года рождения, кроме того, четыре человека пострадали. Трагедия произошла на трассе А-107 Московского малого кольца (ММК) Духанино – Андреевское – Истра. Водитель Toyota вылетел на встречную полосу, где столкнулся с авто Volkswagen.