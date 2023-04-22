Ребенок погиб в результате ДТП в подмосковной Истре

В результате аварии в городе Истре Московской области в субботу, 22 апреля, погиб ребенок 2012 года рождения, кроме того, четыре человека пострадали, среди них также ребенок. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

Трагедия произошла на трассе А-107 Московского малого кольца (ММК) Духанино – Андреевское – Истра. Водитель Toyota вылетел на встречную полосу, где столкнулся с авто Volkswagen.

«Четыре человека с телесными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение», — говорится в пресс-релизе ведомства.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося.

2 апреля стало известно об аварии в Астраханской области, в результате которой один ребенок погиб, другой пострадал. Житель Ставрополя 1989 года рождения на КамАЗе въехал в стоящий на светофоре в районе ремонта дороги Chevrolet Lacetti. По инерции столкнулись четыре легковые машины.