Реклама
Прямой эфир
Спорт
Российский теннисист Рублев вышел в финал второго турнира ATP подряд
Спорт
ФК «Зенит» обыграл «Динамо» в матче 24-го тура РПЛ
Мир
Bloomberg узнало о планах ЕС запретить транзит ряда товаров через РФ
Армия
Сын Пескова подтвердил информацию о службе в ЧВК «Вагнер» в зоне СВО
Мир
В Белом доме встревожены угрозой дефолта из-за отказа Байдена от диалога с Маккарти
Мир
Жители Швеции вышли на митинг против вступления страны в НАТО
Мир
Президент Бразилии отказался ехать на Украину и в РФ до появления предпосылок к миру
Мир
СМИ узнали о нецензурных высказываниях Бориса Джонсона в общении с подчиненными
Общество
Найденный в Белгороде боеприпас уничтожили на полигоне
Армия
Рогов сообщил о ликвидации более 70 дронов ВСУ у ЗАЭС с помощью «дронобоек»
Мир
Политолог назвал высылку дипломатов РФ из ФРГ ущербом для Германии
Спорт
ФК «Оренбург» обыграл «Факел» в гостевом матче 24-го тура РПЛ
Мир
В Киевской области раскольники надругались над Библией

Ребенок погиб в результате ДТП в подмосковной Истре

Ребенок погиб в ДТП в Истре в Московской области, еще четверо пострадавших
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В результате аварии в городе Истре Московской области в субботу, 22 апреля, погиб ребенок 2012 года рождения, кроме того, четыре человека пострадали, среди них также ребенок. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

Трагедия произошла на трассе А-107 Московского малого кольца (ММК) Духанино – Андреевское – Истра. Водитель Toyota вылетел на встречную полосу, где столкнулся с авто Volkswagen.

«Четыре человека с телесными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение», — говорится в пресс-релизе ведомства.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося.

Бампер или жизнь: почему происходят повторные ДТП
Страх потерять страховку приводит к трагическим последствиям

2 апреля стало известно об аварии в Астраханской области, в результате которой один ребенок погиб, другой пострадал. Житель Ставрополя 1989 года рождения на КамАЗе въехал в стоящий на светофоре в районе ремонта дороги Chevrolet Lacetti. По инерции столкнулись четыре легковые машины.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023