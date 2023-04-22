Реклама
Прямой эфир
Мир
The Economist предупредил об окружении ВСУ во время контрнаступления
Происшествия
В Петербурге силовики прервали концерт SCALLY MILANO
Мир
Посольство РФ заявило о желании 140 человек эвакуироваться из Судана
Общество
Синоптики пообещали москвичам до 20 градусов тепла в воскресенье
Мир
Министр обороны Швеции призвал Украину готовиться к конфликту на истощение
Мир
В Южной Осетии рассказали о долгах перед РФ за газ и электричество
Мир
В Нидерландах прошел ежегодный парад цветов
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Харькове и области
Культура
Премию «Золотая маска – 2023» вручили в столичном МАМТе
Мир
WP узнала о планах террористов в Афганистане против США, Европы и Азии
Мир
Посол Кубы в РФ назвал символичным визит Лаврова в страну
Спорт
МОК осудил Украину за запрет своим атлетам участвовать в соревнованиях с россиянами
Мир
Жители Израиля вновь вышли на масштабную акцию протеста против судебной реформы

Главный тренер «Шинника» Евсеев пообещал выгнать Галимова из-за поражения

0
Фото: ТАСС/Матыцин Валерий
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главный тренер футбольного клуба «Шинник» из Ярославля Вадим Евсеев 22 апреля пообещал выгнать из команды полузащитника Александра Галимова за результативную ошибку на 94-й минуте матча против владикавказской «Алании» (0:1).

«Итог краткий. Из-за одного разгильдяя мы проиграли. Поэтому этого разгильдяя в команде с завтрашнего дня нет», — высказался Евсеев в ходе пресс-конференции.

Встреча между «Шинником» и «Аланией» состоялась ранее в этот день в Ярославле и закончилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на четвертой добавленной ко второму тайму минуте забил полузащитник Батраз Гурциев. Перед этим хавбек «Шинника» Александр Галимов потерял мяч на своей половине поля.

После 28 матчей «Алания» занимает третью позицию в турнирной таблице Первой лиги с 48 очками, а «Шинник» — 12-ю строку с 36 очками в активе.

Президент «Акрон»: середняк ФНЛ выбил из Кубка России «Спартак»
Красно-белые вылетают из турнира, ЦСКА сыграл вничью с «Уралом», «Краснодар» вырвал победу у «Крыльев»

В феврале Евсеев обратился к своим футболистам после их драки с украинскими игроками «Миная» на сборах в Турции, сказав, что гордится ими. Он отметил, что его футболисты «дали отпор».

Футболисты «Шинника» и «Миная» устроили массовую драку в отеле Royal Seginus в Анталье 13 февраля. Конфликт между представителями команд произошел после того, как игроков заселили в одну гостиницу. На опубликованных кадрах можно увидеть, как член одной из команд подходит к игроку другого клуба и ударяет его.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023