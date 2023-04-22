Главный тренер «Шинника» Евсеев пообещал выгнать Галимова из-за поражения

Главный тренер футбольного клуба «Шинник» из Ярославля Вадим Евсеев 22 апреля пообещал выгнать из команды полузащитника Александра Галимова за результативную ошибку на 94-й минуте матча против владикавказской «Алании» (0:1).

«Итог краткий. Из-за одного разгильдяя мы проиграли. Поэтому этого разгильдяя в команде с завтрашнего дня нет», — высказался Евсеев в ходе пресс-конференции.

Встреча между «Шинником» и «Аланией» состоялась ранее в этот день в Ярославле и закончилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на четвертой добавленной ко второму тайму минуте забил полузащитник Батраз Гурциев. Перед этим хавбек «Шинника» Александр Галимов потерял мяч на своей половине поля.

После 28 матчей «Алания» занимает третью позицию в турнирной таблице Первой лиги с 48 очками, а «Шинник» — 12-ю строку с 36 очками в активе.

В феврале Евсеев обратился к своим футболистам после их драки с украинскими игроками «Миная» на сборах в Турции, сказав, что гордится ими. Он отметил, что его футболисты «дали отпор».

Футболисты «Шинника» и «Миная» устроили массовую драку в отеле Royal Seginus в Анталье 13 февраля. Конфликт между представителями команд произошел после того, как игроков заселили в одну гостиницу. На опубликованных кадрах можно увидеть, как член одной из команд подходит к игроку другого клуба и ударяет его.