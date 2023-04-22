Американский гранатомет нашли в мусорном баке в Подмосковье
В мусорном баке в подмосковном Раменском обнаружили отстрелянный корпус гранатомета американского происхождения. Об этом 22 апреля сообщил источник «Известий».
По информации источника, в Подмосковье нашли американскую копию шведского противотанкового гранатомета AT.
«Найден отстрелянный чехол, гранатомет одноразовый», — уточнил источник.
Правоохранители изъяли оружие.
Ранее такие гранатометы поставлялись Украине. Есть версия, что корпус могли привезти из зоны СВО в качестве трофея.
Ранее, 14 апреля, в квартире умершего мужчины в Москве нашли запасы оружия: ружье «Вепрь Пионер», револьвер «Гроза», пистолет ИЖ-78-8, пистолет P.Beretta и коробки с чуть более 1 тыс. патронов. По данному факту правоохранительные органы проводят проверку.