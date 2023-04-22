Жители Швеции выступили против вступления страны в НАТО

В шведском Гетеборге проходит демонстрация против вступления страны в НАТО, сообщают местные СМИ. Протестующие с плакатами устроили шествие по улицам города, передает телеканал «Известия». Демонстранты выступают за традиционную линию для Швеции — свобода от союзов и нейтралитет. Также СМИ пишут, что протест повлиял на работу двух линий общественного транспорта в Гетеборге.

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