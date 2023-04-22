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Пригожин сообщил о бунтах среди бойцов ВСУ в Часовом Яре и Константиновке

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Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
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Среди военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городах Часов Яр и Константиновка начались бунты. Об этом в субботу, 22 апреля, заявил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«У вас в Часовом Яре и Константиновке начались бунты среди военнослужащих ВСУ: они бросают оружие, встают и уходят», — заявил он, слова которого процитировала его пресс-служба в Telegram-канале.

Это сообщение было ответом Пригожина на то, что президент Украины Владимир Зеленский потребовал от командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского удерживать Артемовск (украинское название — Бахмут) до 9 мая, чтобы не допустить «информационной победы РФ», добавила «Газета.Ru».

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21 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что российские войска, сражающиеся в Артемовске, продолжают наступать и продвигаться по территории города. Однако она добавила, что ситуация в городе якобы контролируемая.

В тот же день, в свою очередь, советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин рассказал о том, что российские силы взяли в котел группировку ВСУ в Артемовске. По его словам, к дороге Артемовск – Часов Яр вышли сотрудники ЧВК «Вагнер». По этой трассе шло снабжение украинских боевиков.

20 апреля он также отмечал, что украинские военнослужащие несут колоссальные потери, малые группы войск бегут из Артемовска или сдаются в плен. Город почти полностью подконтролен российской армии, около 90% территории освобождено.

Россия продолжает проведение спецоперации по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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