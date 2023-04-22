Житель Артемовска рассказал о родах жены в подвале

Житель Артемовска (украинское название — Бахмут) Евгений, которого эвакуировали в Луганскую Народную Республику (ЛНР), рассказал «Известиям» 22 апреля, что его жене пришлось рожать в подвале.

«Когда я узнал [о беременности], у жены шел шестой месяц. Мы не планировали такой ситуации с женой, поэтому была надежда, что быстрее освободят. Теще ничего не говорили, чтобы не беспокоить ее. Родился ребенок в подвале. Помогали мои соседи с 10 этажа. Потом через день [ВСУ] нас минировали и подорвали», — отметил он.

На данный момент супруга Евгения и малыш находятся в больнице в ЛНР, их здоровью ничто не угрожает. Мужчина подчеркнул также, что его семья чуть не погибла. С его слов, украинских националистов остановило то, что в убежище находились маленькие дети.

«Мы полгода жили в подвале, думали, что всё это пройдет быстрее, зимовать не собирались там. Сидели и ждали наших. Не думали, что так затянется. Мы знали, что будут обстрелы, мы готовились к ним», — сообщил мужчина.

По словам Евгения, в один момент семья решила перебраться в другую часть подвала в надежде, что там будут взрывы позже.

«Мы в подвале наделали ходы, чтобы можно было из одного подъезда перебираться в другой. Мы узнали у соседей своих, что у них более тихо там. И отправились туда ночевать. Но ошиблись, нас рванули там. В эту ночь у нас погибло семь человек», — сказал собеседник «Известий».

Бои за Артемовск продолжаются. 22 апреля Минобороны РФ сообщило, что на донецком направлении от боевиков ВСУ освобождены три квартала в западной части города.

Украинские боевики в середине апреля заминировали в подвале в Артемовске целую семью: мужчину, женщину и маленьких детей. ВСУ установили на дверях подвала гранату, чтобы никто не смог выбраться из помещения живым. Однако российским военным удалось спасти людей.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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