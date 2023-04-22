Адвокат предостерег от потери имущества после брака с футболистом

Звездный адвокат Сергей Жорин 22 апреля рассказал Пятому каналу, какие моменты нужно взять во внимание, находясь в браке с футболистом.

Спортсмены, со слов правозащитника, часто оформляют имущество на своих матерей. Так, игрок Дмитрий Тарасов оформил на родительницу дом, который построил с бывшей женой, телеведущей Ольгой Бузовой, а марокканский футболист Ашрафа Хакими ежемесячно переводил маме порядка 80% своей заработной платы.

«Такое ощущение, как будто их этому учат одновременно с занятиями по футболу, то есть они практически всегда, по крайней мере из тех процессов, которыми я занимался, всё свое имущество оформляют на маму», — подчеркнул Жорин.

Как заявил адвокат, спортсмены также зачастую снимают наличные и отдают их родителям, которые покупают имущество, оформляя на свое имя.

«Здесь тоже можно в общем-то этого условного футболиста изобличить, сопоставив суммы и даты покупки. То есть таким образом можно доказать в суде, что тот или иной объект покупался фактически за деньги футболиста, а не мамы. Дополнительно можно запросить декларацию о доходах мамы за несколько лет», — порекомендовал Жорин.

Кроме того, он обратил внимание на то, что игроки футбольных клубов любят передавать содержание своих счетов в распоряжение спецорганизаций, после чего доказать суду, что они принадлежат определенному человеку, затруднительно. Адвокат посоветовал женщинам интересоваться счетами в банках и собственностью своих возлюбленных еще до заключения брака.

«Подготовка к расставанию не говорит о том, что это плохая примета, как некоторые считают или уверены, что это нечестно. Вообще готовиться к любым жизненным ситуациям — это больше хорошо, чем плохо», — заверил правозащитник.

Жорин добавил, что главный секрет успеха кроется в наличии грамотного адвоката, который сможет составить иск, установить, какие ходатайства следует направить в суд, а также оформить их.

Юрист, советник по наследственному планированию, директор агентства «ЮС КОГЕНС» Светлана Корабель рассказала 13 марта, что при разводе потребовать раздела имущества могут не только супруг или супруга, но и кредиторы при взыскании долгов или банкротстве или даже предыдущие супруги. Эксперт уточнила, что разделить можно только общее имущество, к примеру то, которое появляется в период брака. Помимо этого, разделу подлежат иные денежные выплаты, приобретенные за счет общих доходов, движимые и недвижимые вещи, паи, вклады, ценные бумаги, доли в обществах и иное имущество, нажитое в период брака, независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено.