Потери Венесуэлы от санкций США за восемь лет составили $232 млрд
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что за восемь лет страна потеряла $232 млрд из-за санкций США. Запад лишил Каракас доходов от крупнейших запасов нефти, передает телеканал «Известия». Отмечается, что 99% выручки от экспорта страны приходится на топливо. Санкции приводят к остановке экономического развития, считает вице-президент Венесуэлы.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.