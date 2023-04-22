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Главу СКР попросили проверить Вайкуле на предмет реабилитации нацизма

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Фото: ТАСС/Михаил Александров
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Главе Следственного комитета (СК) Александру Бастрыкину направлена просьба проверить певицу Лайму Вайкуле по статье о реабилитации нацизма. Обращение поступило от общественного движения «Зов народа», которое также требует запретить Вайкуле въезд в Россию.

Как отмечает организация на своем сайте 21 апреля, сделанные певицей высказывания являются оскорбляющими историческую память участников Великой Отечественной войны. В частности, Вайкуле считает, что памятники советским солдатам необходимо сносить, так как они не несут художественной ценности.

Также отмечается, что певица, не поддержавшая специальную операцию РФ по защите Донбасса, в частности, поддержала скандальное решение латвийских властей снести памятник русскому солдату-освободителю. Кроме того, исполнительница ранее заявляла, что Россия якобы «приватизировала» День Победы, при этом она не объяснила, что имеет ввиду.

«Просим проверить высказывания исполнительницы Лаймы Вайкуле о Дне Победы в соответствии со статьей «Реабилитация нацизма». Считаем ее заявления оскорбляющими историческую память и тех, кто воевал и погиб в годы Великой Отечественной войны», — указано в заявлении.

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Ранее, 9 апреля 2022 года, депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов также направлял прошение в Федеральную службу безопасности (ФСБ) рассмотреть возможность запретить певице Вайкуле въезд на территорию РФ.

Как рассказал Кузнецов, 31 июля во время концерта в Литве Лайма Вайкуле развернула украинский флаг, «продемонстрировав тем самым свою позицию в отношении проводимой РФ специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины».

20 апреля 2023 года сообщалось, что сейм Латвии большинством голосов в скором порядке утвердил закон о запрете проведения публичных мероприятий, приуроченных к празднованию 9 Мая. 9 мая в Латвии будут запрещены любые общественные мероприятия за исключением торжеств по случаю Дня Европы.

Страны ЕС отмечают завершение Второй мировой войны 8 мая, а 9 мая в Евросоюзе отмечается День Европы — годовщина принятия в 1950 году декларации главы МИД Франции Робера Шумана, которая считается отправной точкой процесса европейской интеграции.

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