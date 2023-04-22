Опубликованы кадры севшего на мель в районе Шахтерска иностранного судна

Видео иностранного грузового судна, севшего на мель в районе порта Шахтерск на Сахалине в субботу, 22 апреля, появилось в распоряжении «Известий».

На балкере всё еще находятся 20 человек экипажа. Пострадавших среди них нет, передает Главное управление МЧС России по региону.

Ранее в этот день стало известно, что балкер КС Ноdong под флагом Либерии сел на мель. Судно пришло в порт Шахтерск для погрузки угля, однако застряло при попытке съемки с якоря. Сейчас решается вопрос о ходе дальнейших действий.