У Сахалина село на мель грузовое судно под флагом Либерии

Балкер КС Ноdong под флагом Либерии сел на мель в районе порта Шахтерск на Сахалине. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщил начальник морского спасательного подцентра Южно-Сахалинска Марк Корженко.

«Балкер КС Ноdong под либерийским флагом пришел под погрузку угля в порт Шахтерск, стоял на якоре, погода ухудшилась, и в 18:50 по мск пятницы [21 апреля] при попытке съемки с якоря сел на мель», — рассказал он «РИА Новости».

Уточняется, что на борту находятся 20 человек экипажа, из которых четверо — представители Южной Кореи, остальные являются гражданами Филиппин. Пострадавших нет, как и разлива нефтепродуктов.

По словам Корженко, балкер не передал сигнал бедствия, сейчас решается вопрос о снятии судна с мели.

21 апреля у южнокорейского города Ульсана загорелось российское судно «Калтан» из Владивостока. В результате пожара скончались четверо членов экипажа — два матроса, повар и старший помощник капитана. По данным СК РФ, причиненный ущерб собственнику судна превышает 1 млн рублей.