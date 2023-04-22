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В Красноярске вооруженный молотком мужчина ограбил магазин

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Фото: Управление МВД РФ по Красноярскому краю
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В Советском районе Красноярска мужчина ограбил продуктовый павильон, угрожая продавцу молотком. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщает пресс-служба МВД по региону в своем Telegram-канале.

Злоумышленник похитил из кассы около 8 тыс. рублей, после чего скрылся. Изучив записи с камер наблюдения, полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 31-летний ранее судимый житель города.

В течение несколько часов мужчина был задержан и доставлен отдел. В содеянном он раскаялся. За разбой ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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14 апреля в Великих Луках в Псковской области неизвестный совершил разбойное нападение на отделение банка. По предварительной информации, неизвестный мужчина в черной одежде и медицинской маске угрожал работникам банка предметом, конструктивно схожим с пистолетом, и потребовал отдать ему кассовую выручку — более 80 тыс. рублей.

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