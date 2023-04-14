Неизвестный совершил разбойное нападение на банк в Великих Луках

В Великих Луках в Псковской области неизвестный совершил разбойное нападение на отделение банка, угрожая предметом, похожим на оружие. Об этом 14 апреля рассказали в пресс-службе УМВД России по региону. Инцидент произошел в торговом центре «Апельсин».

«По предварительной информации, неизвестный мужчина в черной одежде и медицинской маске угрожал работникам банка предметом, конструктивно схожим с пистолетом, и потребовал отдать ему кассовую выручку — более 80 тыс. рублей», — говорится в пресс-релизе ведомства.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

17 марта стало известно о нападении неизвестных на банк в Новосибирске. Злоумышленники вынесли 4 млн рублей. Никто не пострадал.