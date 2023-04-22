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Глава промоушена Pravda удивился победе Шлеменко

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Глава промоушена Pravda FC Хетаг Цопанов заявил, что не поверил глазам, когда российский боец Александр Шлеменко победил швейцарца Ясубея Эномото. Об этом он заявил «Известиям» в субботу, 22 апреля.

Он рассказал, что публика буквально разделилась на два лагеря во время боя. Однако сам глава промоушена был уверен в победе Эномото.

«Я не поверил своим глазам: Шлеменко выиграл. Очень интересно. В этом и заключается мастерство промоутера. Мне понравилось, очень понравилось. Возможно, не единогласно, но Шлеменко выиграл. В любом случае», — резюмировал Цопанов.

В главном бою турнира по кикбоксингу «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 21 апреля Александр Шлеменко победил Ясубея Эномото из Швейцарии. Российский боец получил пояс чемпиона.

20 апреля Шлеменко и Эномото уложились в вес перед поединком в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Вес обоих бойцов не вышел за рамки категории.

Впервые боксеры встретились в Москве в 2014 году, бой прошел по правилам ММА. Александр беспрерывно атаковал и победил единогласным решением судей.

Турнир открыли поединком, в котором Вадим Апсит победил Геннадия Макаряна. Бойцы весь бой обменивались мощными ударами, и победителя определить было сложно до самого конца. Однако судьи единогласным решением отдали победу Апситу.

Второй поединок по кикбоксингу, в котором сошлись россиянка Анастасия Янькова и Сюденюр Бостанжи из Турции, закончился ничьей.

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