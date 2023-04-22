Глава промоушена Pravda удивился победе Шлеменко
Глава промоушена Pravda FC Хетаг Цопанов заявил, что не поверил глазам, когда российский боец Александр Шлеменко победил швейцарца Ясубея Эномото. Об этом он заявил «Известиям» в субботу, 22 апреля.
Он рассказал, что публика буквально разделилась на два лагеря во время боя. Однако сам глава промоушена был уверен в победе Эномото.
«Я не поверил своим глазам: Шлеменко выиграл. Очень интересно. В этом и заключается мастерство промоутера. Мне понравилось, очень понравилось. Возможно, не единогласно, но Шлеменко выиграл. В любом случае», — резюмировал Цопанов.
В главном бою турнира по кикбоксингу «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 21 апреля Александр Шлеменко победил Ясубея Эномото из Швейцарии. Российский боец получил пояс чемпиона.
20 апреля Шлеменко и Эномото уложились в вес перед поединком в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Вес обоих бойцов не вышел за рамки категории.
Впервые боксеры встретились в Москве в 2014 году, бой прошел по правилам ММА. Александр беспрерывно атаковал и победил единогласным решением судей.
Турнир открыли поединком, в котором Вадим Апсит победил Геннадия Макаряна. Бойцы весь бой обменивались мощными ударами, и победителя определить было сложно до самого конца. Однако судьи единогласным решением отдали победу Апситу.
Второй поединок по кикбоксингу, в котором сошлись россиянка Анастасия Янькова и Сюденюр Бостанжи из Турции, закончился ничьей.